Real estreia-se a ganhar na Série B e logo frente à líder U. Leiria

Num duelo que juntou duas equipas em polos opostos na Série B da Liga 3, o último classificado, Real, derrotou um dos líderes da prova, a U. Leiria, por 1-0. O único golo do jogo foi apontado por Adilson.

Apesar de o encontro ter arrancado com uma boa ocasião para a U. Leiria, acabaria por ser o Real o primeiro a marcar, ao minuto 4, por Adilson, que aproveitou da melhor forma um erro crasso de Diogo Amado.

Os leirienses procuraram responder de pronto e dispuseram de um par de ocasiões flagrantes, ambas na sequência de pontapés de canto. Aos 18 minutos, Filipe Almeida, na pequena área, cabeceou por cima. Dez minutos depois, Ibrahim impediu, em cima da linha de golo, o empate.

A meio do segundo tempo surgiu a melhor ocasião da U. Leiria para repor a igualdade, quando Victor Ribeiro acertou no poste da baliza do Real.

As duas equipas terminaram o jogo reduzidas a dez elementos, por expulsões de Rafa (Real) e Filipe Almeida (U. Leiria), com o emblema de Massamá a segurar a magra vantagem até final, carimbando a primeira vitória no campeonato.

A 4.ª jornada da Liga 3 prossegue no sábado. Às 11 horas, Varzim e Felgueiras medem forças, para a Série A. Para o mesmo agrupamento, mas a partir das 15 horas, estão agendadas as partidas Lank Vilaverdense-Anadia, Canelas 2010-Fafe e Montalegre-Vitória de Guimarães B.

Também às 15 horas, mas para a Série B, realizam-se os jogos Moncarapachense-Oliveira do Hospital e Vitória de Setúbal-Caldas. A ronda de sábado fecha com o Belenenses-Amora, com início marcado para as 17 horas.