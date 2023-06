Real Madrid apresenta reforço, Mbappé está na berlinda e há um bolso sem fundo saudita

Brahim Díaz está de regresso ao Real Madrid, clube que continua a pensar em Mbappé, agora que o francês tornou pública a intenção de deixar o PSG daqui a um ano. Na Arábia Saudita continuam os negócios milionários, com Neymar, Lukaku, Kanté e De Gea apontados ao campeonato onde já jogam Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema.

F. C. Porto: Wendell foi associado ao Galatasaray pela imprensa turca. O lateral esquerdo, de 29 anos, estará na lista de alvos a atacar pelo campeão turco, que pretende reforçar o setor mais recuado. O brasileiro participou em 44 jogos pelos portistas, na última época, tendo marcado dois golos e feito cinco assistências. O seu contrato com os dragões expira em 2025.

Benfica: Cher Ndour vai prosseguir a carreira no PSG, segundo revela o jornalista Fabrizio Romano. O médio de 18 anos, internacional pelas seleções jovens de Itália, deixa os encarnados em fim de contrato.

PUB

Sporting: O jornal "Daily Express" noticia que o Liverpool pondera antecipar uma investida para contratar Gonçalo Inácio depois de ter sido revelado que os leões trabalham na renovação do contrato do jogador, com uma cláusula de rescisão superior à atual, avaliada em 45 milhões de euros. Internacional português, o defesa central, de 21 anos, é um dos atletas com mais mercado em Alvalade.

Liga 3: O defesa central Miguel Rodrigues, de 30 anos, deixa o Oliveira do Hospital para reforçar o plantel da Académica. É o segundo reforço dos "estudantes" oriundo dos oliveirenses, depois de André Salvador. No Varzim, o médio Vasco Rocha (ex-Trofense) assinou por duas temporadas.

Real Madrid: Brahim Díaz está de regresso ao Santiago Bernabéu, depois de ter estado cedido ao AC Milan nas três últimas temporadas, tendo sido campeão de Itália em 2021/2022. O avançado espanhol, de 23 anos, renovou até 2027 pelos 'merengues' e garantiu regressar "mais preparado" para assumir um papel de relevo na equipa madridista.

Barcelona: Jorge Mendes garantiu que Ansu Fati quer continuar na Catalunha e cumprir o contrato com o campeão espanhol. "Nos últimos dois jogos marcou três golos. O que querem mais? É um fenómeno", disse o superagente português. Resta perceber se o clube e o treinador, Xavi, pensam da mesma forma.

Kyllian Mbappé: Oficializada a intenção do avançado em não renovar contrato com o PSG, válido até 2024, começam a surgir os primeiros interessados no internacional francês. Ao Real Madrid, sempre citado quando em causa está o futuro de Mbappé, juntam-se o Manchester United e o Manchester City, num negócio que terá, certamente, muitos milhões de euros metidos ao barulho. Fora da corrida parece estar o Bayern Munique.

PSG: A preparar mais uma revolução no plantel, o campeão francês acena com 22 milhões de euros ao Maiorca para contratar o internacional sul-coreano Kan-In Lee, autor de seis golos e igual número de assistências na última edição da Liga espanhola. O atacante, de 22 anos, é igualmente pretendido pelos ingleses do Aston Villa.

Arsenal: Cédric Soares deverá deixar em definitivo os "gunners" no próximo verão. O lateral direito português, que foi cedido ao Fulham na segunda metade da última época, tem mais um ano de contrato com o Arsenal. De saída do vice-campeão inglês está também Nicolas Pepe, que passou a última temporada no Nice, por empréstimo dos londrinos.

Newcastle: Yankuba Minteh, jovem avançado gambiano de 18 anos, foi contratado aos dinamarqueses do Odense e cedido, de imediato, ao campeão neerlandês Feyenoord, onde jogará na próxima temporada. Em 2022/2023, Minteh apontou quatro golos nos 17 encontros em que participou na Liga dinamarquesa.

David de Gea: O jornalista Fabrizio Romano avança que há clubes da Arábia Saudita interessados no guarda-redes internacional espanhol, de 31 anos, que ainda não renovou o contrato que o liga ao Manchester United até ao final deste mês.

Al Hilal: Continuam os rumores milionários em torno do futebol saudita. Agora poderá ser a vez de Neymar se mudar para a Arábia Saudita, com o Al Hilal a posicionar-se para receber o avançado brasileiro, de 31 anos, que tem contrato com o PSG até 2025. Outro craque pretendido pelo Al Hilal é Romelu Lukaku, que na época passada jogou no Inter Milão por empréstimo do Chelsea. O clube árabe ter-lhe-á oferecido mais de 23 milhões de euros anuais, mas o internacional belga pede mais. Praticamente certa é a chegada do médio Luís Alberto, com a Lazio a poder encaixar cerca de 15 milhões de euros com o negócio.

Al Ittihad: Depois de Karim Benzema, o treinador português Nuno Espírito Santo vê chegar mais um internacional francês ao plantel, o médio N'Golo Kanté (ex-Chelsea), que deverá assinar nas próximas horas pelo campeão saudita.

Atlético Mineiro: Consumada a demissão de Eduardo Coudet, o clube brasileiro já terá iniciado conversas com Bruno Lage, treinador português que conta no currículo com um título de campeão nacional ao serviço do Benfica. O Atlético Mineiro segue no quarto lugar do Brasileirão, a seis pontos do líder Botafogo, e tem o apuramento para a fase a eliminar da Taça Libertadores bem encaminhado.