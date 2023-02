Real Madrid apura-se para a final do Mundial de clubes

JN/Agências Hoje às 21:27 Facebook

O Real Madrid, campeão europeu, apurou-se esta quarta-feira, pela quinta vez, para a final do Campeonato do Mundo de clubes de futebol, ao vencer por 4-1 os egípcios do Al-Ahly, na segunda meia-final da competição, em Rabat.

Vinícius Júnior (42 minutos), Fede Valverde (46), Rodrygo (90+2) e Arribas (90+8) marcaram os golos dos campeões europeus, enquanto o tunisino Ali Maaloul (65) assinou o único tento dos vice-campeões africanos.

Os espanhóis, que já tinham atingido a decisão da prova em 2014, 2016, 2017 e 2018, vão defrontar na final os sauditas do Al Hilal, que na terça-feira eliminaram os brasileiros do Flamengo, treinados pelo português Vítor Pereira.

A final está agendada para sábado, na capital de Marrocos, no mesmo dia em que Al-Ahly e Flamengo vão disputar o encontro do terceiro e quarto lugares.