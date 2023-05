Real Madrid arrisca derrota por substituição "ilegal"

JN Hoje às 14:44 Facebook

Getafe apresentou queixa dos merengues por alegada substituição irregular no duelo da última jornada. Real tem três dias para apresentar defesa.

Polémica no futebol espanhol. O Getafe, adversário do Real Madrid no último fim de semana, apresentou uma queixa formal ao Comité da competição da federação espanhola contra os merengues por alegada substituição ilegal no embate entre ambos. Na ocasião, o onze de Ancelotti venceu por 1-0, mas, no caso de a ilicitude se provar, o Real arriscaria uma multa e derrota por 0-3, segundo a imprensa espanhola.

O motivo do diferendo sucedeu já na parte final do embate, ao minuto 84. O treinador decidiu colocar em campo Odriozola e retirar Asensio, autor do golo do embate. No entanto, perante os problemas físicos de Camavinga, voltou atrás e optou pela saída do francês.

O Getafe alega que Asensio já tinha abandonado o campo e Odriozola já se encontrava no terreno de jogo, facto que comprova, na sua ótica, que a mudança havia sido realizada e, por consequência, a ilegalidade da ação.

Os merengues, que enfrentam o City na segunda meia-final da Chamipions, esta quarta-feira, têm três dias para apresentar defesa.