Real Madrid aumenta para seis pontos avanço na Liga

O Real Madrid conseguiu, este domingo, à noite uma magra vitória por 1-0 sobre o Granada, na 23.ª jornada da Liga espanhola, o que lhe permitiu aumentar para seis pontos o avanço sobre o Sevilha.

Os sevilhanos empataram no sábado em Pamplona com o Osasuna e seguem na segunda posição, com 47 pontos, contra 53 dos 'merengues', reforçados líderes a nove dias de jogarem para a Liga dos Campeões frente ao Paris Saint-Germain.

O português Luís Maximiano foi um 'gigante' na baliza do Granada e defendeu quase tudo, só sendo batido aos 74 minutos por um soberbo remate de meia distância de Marco Asensio.

A luta pelo título espanhol está reduzida à perseguição do Sevilha ao Real Madrid, já que o terceiro, o Bétis, fica a 13 pontos dos líderes, depois de perder em casa com o Villareal.

Os béticos, com o português Rui Silva a defender a baliza, foram derrotados por 2-0, com os golos a serem assinados por Pau Torres, aos 41, e Capoue, aos 83.

Tarde espetacular teve o FC Barcelona, que bateu o campeão Atlético de Madrid em Nou Camp, por 4-2.

Com este resultado, o 'Barça' subiu a quarto, com 38 pontos, mais dois do que os 'colchoneros', por quem João Félix atuou como titular.

Xavi estreou o reforço Adama Traoré, que se mostrou, a espaços, um desequilibrador no lado direito, e, depois, ainda fez entrar o gabonês Aubameyang, numa troca direta com o internacional espanhol, antigo jogador do Wolverhampton.

O início não antevia nada de bom para o 'Barça', depois de Luís Suárez assistir Carrasco para o 1-0, aos oito minutos, mas os da casa foram rápidos a reagir e, dois minutos depois, Jordi Alba não deixou a bola bater num pontapé fulminante, aos 10.

O remate de Alba, eleito o melhor em campo, surpreendeu Oblak, talvez à espera de que a bola saísse e, com um Barcelona galvanizado, a reviravolta chegou pelo 'pequeno' Gavi, a desviar de cabeça, aos 21 minutos, um cruzamento de Adama Traoré.

Ainda antes do intervalo foi Ronald Araújo a fazer o 3-1, aos 43 minutos, e já no reatamento, Dani Alves a apontar o 4-1, aos 49.

Sem argumentos, o Atlético de Madrid ainda reduziu pelo ex-culé Luís Suárez, que evitou os festejos à sua antiga equipa no 4-2, aos 58 minutos.

Mais cedo, o Valência, com Thierry Correia a titular e Gonçalo Guedes apenas a partir dos 70 minutos, empatou sem golos com a Real Sociedad.

A jornada completa-se na segunda-feira com a partida entre Athletic Bilbau e Espanyol.