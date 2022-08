Real Madrid, Betis e Osasuna seguem 100% vitoriosos na Liga espanhola

JN/Agências Hoje às 00:30 Facebook

O Real Madrid goleou em casa do Celta de Vigo (4-1), na segunda jornada da Liga espanhola, e segue 100% vitorioso, como Betis e Osasuna, que este sábado também somaram três pontos.

Num dia na La Liga marcado pelas grandes penalidades assinaladas nas três partidas que se disputaram, também na Galiza foram marcadas três, com o primeiro a dar a vantagem aos madridistas, pelo francês Benzema, aos 14 minutos.

Um cabeceamento do português Gonçalo Paciência, titular no Celta, foi cortado com a mão pelo brasileiro ex-F. C. Porto Éder Militão, permitindo a Iago Aspas empatar, também de penálti, aos 23, antes de o croata Luka Modric fazer o 2-1, aos 41, com um grande golo de fora da área.

No segundo tempo, o marcador foi-se dilatando para os campeões espanhóis e europeus, pelo brasileiro Vinicius Júnior, aos 56, e pelo uruguaio Valverde, aos 66, e até podia ter sido uma vantagem mais 'gorda', mas o belga Hazard falhou novo castigo máximo, aos 87, permitindo a defesa do guarda-redes argentino Marchesín, ex-FC Porto.

Contas feitas, a formação da capital espanhola segue com seis pontos em seis possíveis, na frente do campeonato, enquanto o Celta tem um, fruto de uma igualdade com o Espanyol (2-2) na primeira ronda.

Antes, um 'bis' de penálti de Borja Iglesias deu a vitória ao Betis, que contou com Rui Silva titular na baliza e William Carvalho, substituído aos 88 minutos, no meio campo, num dia 'azarado' para o ex-sportinguista Battaglia: jogou a bola com a mão no primeiro lance, convertido aos nove, e fez a falta que possibilitou o 2-1, consumado aos 73.

Pelo meio, o kosovar Muriqi tinha marcado aos 56, empatando então a contenda, mas não conseguiu evitar novo jogo sem vencer dos maiorquinos, que tinham empatado em Bilbau com o Athletic (0-0) na ronda inaugural.

No primeiro jogo do dia, o Osasuna venceu em casa o Cádiz por 2-0, seguindo com pleno de vitórias, com dois golos de grande penalidade: o argentino Ávila abriu a contagem, aos 37, e García fechou-a, aos 79.

No domingo, vários clubes procuram juntar-se ao trio de líderes: Atlético Madrid e Villarreal defrontam-se, com as duas equipas a somarem já três pontos, assim como a Real Sociedad, que recebe um FC Barcelona em busca da primeira vitória, e o Valência, que visita o Athletic de Bilbau.