Real Madrid com quatro infetados pós-Natal

JN/Agências Hoje às 17:34 Facebook

Twitter

Partilhar

A quadra natalícia fez mossa no Real Madrid, que tem quatro jogadores que testaram positivo à covid-19 e não vão poder dar o contributo nos próximos jogos.

Após o Natal, os merengues submeteram o grupo de trabalho a testes PCR que confirmaram o positivo do guarda-redes belga Thibaut Courtois, do avançado brasileiro Vinicius Júnior, e dos médios uruguaio Fede Valverde e francês Eduardo Camavinga.

O Real Madrid visita no domingo o Getafe e na quarta-feira o modesto Alcoyano, para a Taça do Rei, seguindo-se novo desafio da Liga, a de janeiro, em casa com o Valência.

Os atletas cumprem o protocolo e já estão isolamento, tal como vários outros colegas de profissão de outros clubes, igualmente mais afetados após a quadra festiva.

Cumpridas 19 jornadas, o Real Madrid lidera o campeonato com 46 pontos, mais oito do que o Sevilha e 13 do que o Bétis, embora os seus rivais tenham ambos um jogo a menos.

Antes do Natal, os madridistas enfrentaram um surto de covid-19, chegando a ter oito jogadores infetados.