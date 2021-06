Real Madrid confirma saída de Sérgio Ramos

JN Hoje às 21:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Pouco depois dos jornais espanhóis terem avançado que Sérgio Ramos ia deixar o Real Madrid, foi o próprio clube a confirmar a notícia em comunicado, esta quarta-feira, agendando para o dia seguinte a homenagem e despedida do central.

"O Real Madrid anuncia que amanhã, quinta-feira, 17 de junho, às 12.30 horas (11.30 horas de Portugal Continental), terá lugar um ato institucional de homenagem e despedida ao nosso capitão Sérgio Ramos, com a presença do nosso presidente Florentino Pérez", lê-se num comunicado publicado pelos merengues no site oficial.

Sérgio Ramos, de 35 anos, que chegou ao Real Madrid em 2005, proveniente do Sevilha, e se tornou no segundo jogador com mais títulos pelos "blancos", terminava contrato no final do mês de junho, não tendo chegado a acordo com o clube para renovação do vínculo..

Na época que agora finda, o central teve alguns problemas físicos, disputando apenas 21 jogos pelos merengues, e ficou fora das opções do selecionador Luis Enrique para o Euro2020.