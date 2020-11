Real Madrid consegue primeiro triunfo e Liverpool imparável: o resumo da noite de Champions

JN/Agências Hoje às 02:36 Facebook

Os merengues conseguiram o primeiro triunfo na Liga dos Campeões diante do Inter, assim como o Ajax, na Dinamarca. O Liverpool segue imparável e o Olympiacos ainda não pontuou. Confira o resumo da noite de Liga dos Campeões desta terça-feira.

O F. C. Porto consolidou o segundo lugar do grupo C ao impor-se ao Marselha, de André Villas-Boas, numa terceira jornada em que o português Diogo Jota voltou a brilhar pelo Liverpool.

Depois do desaire em Paços de Ferreira, para o campeonato, os campeões nacionais regressaram aos triunfos e arrecadaram a segunda vitória seguida na 'Champions', batendo por 3-0 os marselheses, com golos de Marega, Sérgio Oliveira, de penálti, e Luis Díaz.

A formação comandada por Sérgio Conceição ocupa o segundo posto do grupo, com seis pontos, enquanto o Marselha não tem qualquer ponto, fruto de três desaires. Na liderança, com nove pontos, segue o Manchester City, que venceu pelo mesmo resultado (3-0) na receção ao Olympiacos, treinado por Pedro Martins, que contabiliza três.

Sem qualquer português no onze inicial, os citizens adiantaram-se através do espanhol Ferrán Torres, aos 12 minutos, e dilataram a vantagem aos 81, por Gabriel Jesus. No minuto seguinte, os internacionais lusos João Cancelo e Bernardo Silva foram lançados por Pep Guardiola no jogo, cabendo ao lateral fixar o resultado, aos 90.

No Olympiacos, José Sá e Rúben Semedo foram titulares, enquanto Pedro Rodrigues e Bruma entraram ao intervalo.

Outro conjunto inglês, o Liverpool, também está bem encaminhado para se apurar para os oitavos, liderando o grupo D com nove pontos, depois de ter goleado a Atalanta por 5-0, em mais um jogo com o carimbo luso de Diogo Jota, autor de um hat-trick em Bérgamo.

O internacional português marcou aos 16, 33 e 54 minutos e, pelo meio, Mohamed Salah, aos 47, e Sadio Mané, aos 49, também deixaram a sua marca. Na época de estreia nos reds, Jota leva sete golos em 10 jogos, tendo marcado seis nos últimos quatro encontros, um dos quais na ronda anterior da 'Champions', frente ao Midtjylland (2-0).

Além de ter anotado o quarto hat-trick da carreira - o primeiro pelo Liverpool, depois de um pelo F. C. Porto e dois pelo Wolverhampton - o avançado português tornou-se o quinto jogador a marcar três golos pelo Liverpool num só jogo da Liga dos Campeões (desde 1992), sucedendo a Michael Owen (2002), Yossi Benayoun (2007), Philippe Coutinho (2017) e Sadio Mané (2018).

Por seu lado, o egípcio Mohamed Salah chegou aos 22 tentos pelo Liverpool nas competições europeias e igualou Owen como segundo melhor marcador dos ingleses na Europa, apenas atrás da lenda Steven Gerrard, que somou 41.

No segundo lugar do grupo D, com os mesmos quatro pontos da Atalanta, está o Ajax, que venceu por 2-1 na visita ao Midtjylland, último colocado, ainda sem pontuar. O brasileiro Antony, logo no primeiro minuto, e o sérvio Dusan Tadic, aos 13, marcaram para os holandeses, enquanto Anders Dreyer fez o tento dos dinamarqueses, aos 18.

No grupo A, o campeão europeu, Bayern de Munique, esteve empatado 2-2 com o Salzburgo até perto do final, mas revelou-se imparável nos derradeiros 10 minutos, terminando com um triunfo por 6-2. Antes do apito inicial, foi respeitado um minuto de silêncio, em memória das vítimas do ataque de segunda-feira, em Viena.

Mergim Berisha (quatro minutos) e Masaya Okugawa (66) marcaram para os austríacos, cabendo a Robert Lewandowski (21 e 88), Rasmus Kristensen (44, na própria baliza), Jerôme Boateng (79) e Leroy Sané (88) anotarem os tentos dos bávaros, que lideram o grupo, com nove pontos, mais cinco do que o Atlético de Madrid, que, horas antes, tinha empatado 1-1 no terreno do Lokomotiv de Moscovo.

Já o Real Madrid conquistou a primeira vitória no grupo B da prova 'milionária', em casa, perante o Inter de Milão, por 3-2. O francês Karim Benzema inaugurou o marcador, aos 25 minutos, e Sergio Ramos dilatou a vantagem, aos 33, chegando aos 100 golos pelos 'merengues'.

Contudo, o argentino Lautaro Martínez, aos 35 minutos, e o croata Iván Perisic, aos 68 minutos, repuseram a igualdade, que seria desfeita aos 80, por intermédio do brasileiro Rodrygo, que permitiu que os espanhóis passassem a somar quatro pontos, menos um do que o líder Borussia Monchengladbach, que goleou por 6-0 o Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, que também tem quatro. Ainda sem vencer, o Inter de Milão é último, com dois.