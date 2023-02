Real Madrid consegue reviravolta épica diante do Liverpool, Nápoles vence o Eintracht

Vasco Samouco Hoje às 21:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Real Madrid venceu (5-2), esta terça-feira, o Liverpool depois de estar a perder por 2-0 e o Nápoles venceu (2-0) o Eintracht na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Darwin marcou aos quatro minutos, Salah fez o 2-0 aos 14, só que o que parecia prometido a uma noite de sonho do Liverpool acabou em pesadelo (2-5). É que Vinícius Júnior levantou um Real Madrid que chegou a estar no chão, indefeso, e ainda fez história, ao tornar-se no jogador mais jovem a marcar dois golos em Anfield na Liga dos Campeões desde 1966, ano em que Johan Cruyff fez o mesmo, mas com 19 anos e picos. A reviravolta consumou-se após o intervalo, com Éder Militão e Benzema (2) a juntarem-se aos marcadores. Diogo Jota foi lançado por Klopp aos 64 minutos e ainda participou no descalabro.

Também o Nápoles tem mais de meio caminho andado até aos quartos de final, depois de derrotar, na Alemanha, o Frankfurt, que contou com Aurélio Buta. Osimhen e Di Lorenzo fizeram a diferença (0-2) num jogo dirigido por Artur Soares Dias.