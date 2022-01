Real Madrid dá a volta e segue na Taça do Rei

JN/Agências Ontem às 22:26 Facebook

O Real Madrid deu esta quinta-feira à noite a volta ao marcador no prolongamento da visita ao Elche (2-1) e passou aos quartos de final da Taça do Rei, mesmo a jogar com menos um.

Depois de 90 minutos sem golos no duelo entre o 15.º classificado e o líder de 'La Liga', foi no prolongamento que o jogo 'aqueceu', primeiro com a expulsão do defesa brasileiro Marcelo, que capitaneava os madrilenos, aos 102 minutos.

O defesa Verdú adiantou a equipa da casa no minuto seguinte, num livre em que foi feliz, e fez 'sonhar', mas as substituições que Carlo Ancelotti fez no Real no início do tempo extra, com as entradas de Hazard e Dani Ceballos, acabaram por surtir efeito.

Isco, com um desvio oportuno de um primeiro remate de Ceballos, empatou a contenda, aos 108 minutos, e a eliminatória acabou por ser decidida por um candidato 'improvável', o belga Eden Hazard, muito criticado pelos adeptos 'merengues'.

O extremo fez o seu primeiro golo esta época a cinco minutos dos 120, ao fintar o guarda-redes e rematar para finalizar a 'remontada', de nada contando a expulsão de Pere Milla no Elche, já aos 120+1.

Liga espanhola

Já para o campeonato, o Getafe ganhou na receção ao Granada, por 4-2, em jogo da 21.ª jornada, que contou com três portugueses em campo: Florentino Luís, Maximiano e Domingos Duarte.

Sandro Ramirez (10 minutos), o turco Enes Unal (47), o sérvio Nemanja Maksimovic (63) e Borja Mayoral (87) fizeram os golos da equipa anfitriã, enquanto o colombiano Luis Suarez apontou os dois tentos do Granada (13 e 78).

Do lado dos vencedores, Florentino só foi lançado aos 89 minutos, enquanto o guarda-redes Luís Maximiniano foi titular e Domingos Duarte foi lançado logo no início da segunda parte no Granada.

Com os três pontos, o Getafe segue em 16.º com 21 pontos, enquanto o Granada é 14.º com 24.