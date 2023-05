Real Madrid de olho no jovem Lamine Yamal, do Barcelona

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 20:50 Facebook

Florentino Pérez pode tentar levar o jogador mais jovem de sempre a atuar pelo Barcelona para Madrid.

Lamine Yamal entrou para os livros da história do F.C. Barcelona ao tornar-se no jogador mais jovem de sempre (15 anos e 290 dias) a representar os "blaugrana" a nível sénior, depois de ter sido lançado por Xavi nos últimos minutos da vitória dos catalães frente ao Real Bétis, por 4-0, no último sábado, para o lugar de Pablo Gavi.

O extremo espanhol, que tem também nacionalidade marroquina e da Guiné-Equatorial, devido aos pais, é apontado como uma das grandes pérolas da academia da "La Masia", e, naturalmente, são vários os colossos europeus interessados nos seus serviços.

Para afastar os potenciais interessados no concurso do jovem prodígio, o F.C. Barcelona pretende oferecer um contrato profissional ao jogador agenciado por Jorge Mendes, mas, por lei, terá de esperar até que ele complete 16 anos de vida em julho, para avançar com a proposta. De acordo com o jornal espanhol AS, a estreia de Lamine Yamal terá sido um dos trunfos dos "culé", para convencer o atleta a assinar um novo vínculo com o clube, de maior duração - aos 16 anos, poderá assinar um contrato válido por três épocas.

Quem está atento à situação contratual do atacante é o Real Madrid, que tem um aliado de peso para tentar convencer a jovem promessa a mudar-se para a capital espanhola. Segundo o AS, o pai de Lamine Yamal é um adepto confesso dos "merengues", foi assistir a dois jogos dos "blancos" a convite do presidente do clube, Florentino Pérez, e até já terá sido visto com uma camisola do Real Madrid vestida, dentro do centro de treinos do F.C. Barcelona.

A equipa de Xavi terá, então, de continuar a operação de charme junto do talentoso avançado, e da sua família, se não quiser perder um dos seus ativos mais promissores para o principal rival.