Real Madrid e Athletic Bilbau sofrem para avançar na Taça do Rei

Real Madrid, com um autogolo e um golo nos descontos, e Athletic Bilbau, através do desempate por grandes penalidades, sofreram para superarem equipas de escalão inferior e avançarem na Taça do Rei de Espanha.

Perante a modesta equipa do Unionistas, que milita na terceira divisão, o Real Madrid apenas garantiu o triunfo e consequente apuramento para os oitavos de final com um golo na própria baliza, de Gongora (62), e um outro no período de descontos, por Brahim Diaz (90+2), depois de Gareth Bale (18) ter inaugurado o marcador. Romero Morillo fez o tento dos locais.

Em Elche, depois de uma igualdade a um golo no final do prolongamento, o conjunto do segundo escalão forçou o Athletic Bilbau aos penáltis, em que os bascos foram mais competentes (5-4).

Antes, o FC Barcelona também passou por dificuldades no terreno do Ibiza, mas o 'bis' do avançado Antoine Griezmann (72 e 90+4) 'selou' a passagem do conjunto catalão aos oitavos.

O Valladolid foi o único primodivisionário a cair (2-1) nos 16 avos de final, em casa do Tenerife, da segunda liga.

Num jogo entre clubes da primeira liga, a Real Sociedad apurou-se para os 'oitavos', com golos de Barrenetxea Muguruza e Isak frente ao Espanyol (2-0).

Já o Valência, com o luso Thierry Correia entre os titulares, foi ao reduto do Logrones vencer por 1-0, enquanto o Villarreal superou o Girona, com um esclarecedor 3-0.