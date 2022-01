Real Madrid é finalista da Supertaça

JN/Agências Hoje às 22:09 Facebook

O Real Madrid tornou-se no primeiro finalista da Supertaça espanhola, após vencer o Barcelona, por 3-2, após prolongamento, em desafio disputado no Estádio King Fahd International, em Riade.

Os 'merengues' estiveram sempre na frente, mas os catalães reagiram por duas vezes à desvantagem, obrigado à decisão em tempo extra, num desafio muito equilibrado decidido pelo suplente Fede Valverde.

O Real Madrid entrou mais forte, explorando, em velocidade, os espaços concedidos no bloco alto do Barcelona, adiantando-se no marcador aos 25 minutos, depois do aviso de Asensio aos 19, também em contra-ataque.

Benzema roubou uma bola a Busquets, no início da construção, e lançou rapidamente Vinicius Jr, que deixou Dani Alves para trás e avançou para a baliza, rematando forte (1-0).

Em desvantagem para o eterno rival, líder do campeonato, o sexto classificado na La Liga pegou no jogo e começou a incomodar o guarda-redes Courtois, que defendeu, sem problemas, duas ameaças de cabeça de Luuk de Jong, aos 30 e 32 minutos, antes de Dembelé, aos 34, também tentar a sorte, errando o alvo.

A persistência dos catalães frutificou aos 41 minutos, com alguma felicidade, com o ex-portista Éder Militão, na pequena área, a tentar aliviar, porém a chutar contra de Jong, surpreendendo Courtois.

O 'Barça' entrou por cima na etapa complementar, com três ameaças, contudo foi o rival a adiantar-se de novo, três minutos depois de Benzema, aos 69, ter atirado ao poste: em lance de insistência, Carvajal cruzou para o remate do francês, na zona frontal (2-1).

O Barcelona ainda reagiu e aos 83 minutos Ansu Fati, que tinha entrado aos 66, antecipou-se, de cabeça, a Éder Militão, igualando e levando o jogo para prolongamento, no qual Fede Valverde faria o 3-2, culminando, na zona de penálti, um lance de contra-ataque.

Amanhã, na outra meia-final, igualmente às 19:00 em Lisboa, jogam Atlético de Madrid e Athletic Bilbau.