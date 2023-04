Hoje às 21:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O Real Madrid e o Milan asseguraram, esta terça-feira, um lugar nas meias-finais da Liga dos Campeões.

Os "meregengues" volataram a vencer o Chelsea por 2-0, com golos de Goes, e o Milan empatou (1-1) diante do Nápoles, depois de ter vencido por 1-0 na primeira mão.