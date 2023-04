Real Madrid e Milan vencem em casa

No fecho da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, o Real Madrid bateu, esta quarta-feira, em casa, o Chelsea, por 2-0. Já no duelo italiano, o AC Milan levou a melhor frente ao Nápoles, pela margem mínima.

Depois do Benfica-Inter (0-2) e do Manchester City-Bayern Munique (3-0), os jogos desta quarta-feira, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões sorriram às equipas que atuaram no próprio reduto.

Com João Félix a atuar de início no Chelsea, o Real Madrid venceu em casa a equipa inglesa, por 2-0. Benzema (22 minutos) e Marco Asensio (74 minutos) materializaram o ascendente da equipa merengue. Os blues jogaram mais de meia hora com dez unidades, por expulsão de Chilwell.

Em Itália, com Rafael Leão e Mário Rui a titulares, no AC Milan e Nápoles, respetivamente, Bennacer colocou os rossoneri a vencer antes do intervalo (40 minutos), a passe de Rafael Leão. No último quarto de hora, os napolitanos ficaram reduzidos a dez jogadores, por expulsão de Zambo Anguissa

Os jogos da segunda mão realizam-se na próxima semana, dia 18, enquanto o Inter-Benfica e o Bayern Munique-Manchester City estão agendados para o dia seguinte.