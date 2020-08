Real Madrid e Salzburgo juntam-se a Benfica e Ajax nas meias-finais da Champions jovem

JN/Agências Hoje às 00:36 Facebook

O Real Madrid e o Salzburgo vão defrontar-se nas meias-finais da Liga Jovem da UEFA, depois de esta quarta-feira terem vencido Inter de Milão e Lyon, respetivamente, nos quartos de final da prova, que decorre em Nyon, na Suíça.

Os austríacos, vencedores da Champions jovem em 2016/17, superaram os franceses por 4-3, num jogo de loucos, que começou com o guarda-redes do Salzburgo Daniel Antosch a brilhar antes do quarto de hora, ao defender três grandes penalidades consecutivas batidas por Florent da Silva, depois de o árbitro mandar repetir o castigo máximo por duas vezes.

Yaya Soumare acabou por adiantar o Lyon (30 minutos), mas o Salzburgo deu a volta através de um golo de Bryan Okoh (40) e de um hat-trick de Chikwubuike Adamu (45+1, 54 e 55). Florent da Silva (71 minutos) e Eli Wissa (78) ainda reduziram a desvantagem e colocaram alguma incerteza no marcador, mas o Salzburgo não deixou escapar a vitória e qualificou-se pela segunda vez para as meias-finais.

Pouco depois, foi a vez de o Real Madrid carimbar a quarta presença nas "meias", com um triunfo por 3-0 sobre o Inter de Milão, mas construído apenas no segundo tempo e após os italianos terem ficado reduzidos a 10 elementos, por expulsão de Franco Vezzoni.

Marvin Park (64 minutos), Miguel Gutiérrez (76, de penálti) e Ivan Morante (83) assinaram os tentos dos merengues, que ainda procuram a primeira presença numa final da UEFA Youth League.

Na terça-feira, o Benfica, finalista em 2014 e 2017, venceu os croatas do Dinamo de Zagreb por 3-1 e também se apurou para as meias-finais, agendadas para sábado. As águias terão pela frente os holandeses do Ajax, que ultrapassaram os dinamarqueses do Midtjylland pelo mesmo resultado (3-1).

O sucessor do F. C. Porto, detentor do troféu, será encontrado a 25 de agosto, na final da sétima edição da UEFA Youth League, em Nyon, na Suíça.