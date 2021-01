Real Madrid eliminado da final da Supertaça pelo Athletic Bilbau

JN Ontem às 22:46 Facebook

O Real Madrid, campeão espanhol, foi afastado da final da Supertaça ao perder, esta quinta-feira à noite, com o Athletic Bilbau, por 2-1, nas "meias".

O desaire merengue começou a ser desenhado aos 18 minutos quando Raúl García colocou os bascos em vantagem no marcador. Ainda antes do intervalo, o médio do Bilbau aumentou para 2-0, na conversão de uma grande penalidade.

O Real Madrid ainda reduziu, aos 73 minutos, pelo francês ​​​​​​ Karim Benzema.

Na final, marcada para este domingo, pelas 20 horas, o Athletic de Bilbau vai defrontar o Barcelona, que no dia anterior derrotou a Real Sociedad, por 3-2, nas grandes penalidades, após o empate a 11 no final do tempo regulamentar e do prolongamento.