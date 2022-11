Real Madrid em cima de Pedro Porro

André Bucho Ontem às 23:30 Facebook

Lateral direito espanhol está no topo da lista dos "merengues". SAD avalia-o em 40 milhões de euros.

Dono e senhor da ala direita dos leões, Pedro Porro é um dos jogadores da equipa com maior projeção internacional e está nas cogitações do Real Madrid. O lateral de 23 anos, natural de Don Benito e que durante a formação passou por clubes como o Rayo Vallecano e o Girona, é um dos principais alvos do emblema da capital espanhola para o próximo mercado de janeiro.

Contratado por 8,5 milhões de euros ao Manchester City depois de um empréstimo de duas temporadas em que se destacou como ala direito no esquema de Ruben Amorim, o internacional espanhol está blindado com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros e tem contrato até 2025. A administração do Sporting não pondera vender o jogador já em janeiro, mas uma proposta na casa dos 40 milhões de euros, ligeiramente abaixo da cláusula de rescisão, será suficiente para abrir a porta a negociações.