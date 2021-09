Real Madrid empata e falha possibilidade de fugir na liderança

JN/Agências Ontem às 22:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O Real Madrid cedeu, este sábado, um surpreendente empate (0-0) na receção ao Villarreal e falhou a possibilidade de fugir ainda mais na liderança da liga espanhola, na sétima jornada.

Com o desaire do campeão Atlético Madrid no campo do Alavés (1-0), o Real entrou em campo com a possibilidade de chegar aos cinco pontos de vantagem no topo da classificação, mas acabou por ceder o primeiro empate caseiro da temporada.

Mesmo assim, a equipa do técnico italiano Carlo Ancelotti continua a liderar, mas agora com três pontos de vantagem sobre o Atlético Madrid, adversário do F. C. Porto na Liga dos Campeões, e sobre o Sevilha, do ex-técnico dos 'dragões' Julen Lopetegui, que bateu em casa o Espanyol, por 2-0, com golos do marroquino El Nesyri e de Mir.

Contudo, a Real Sociedad poderá terminar a ronda no segundo posto, a um ponto dos 'merengues', caso vença no domingo na receção ao Elche.

Destaque ainda para o internacional português Gonçalo Guedes, que foi titular no Valência e esteve no lance que salvou o Valência de um desaire caseiro (1-1) com o Athletic Bilbao, com um golo já nos descontos, aos 90+5 minutos, do brasileiro Marcos André.

No primeiro jogo do dia, o Atlético de Madrid sofreu a primeira derrota da época com o Alavés, numa partida em que o avançado português João Félix cumpriu castigo.

O 'capitão' dos anfitriões, Victor Laguardia, apontou cedo o único golo do jogo de abertura da sétima jornada, aos quatro minutos, e, apesar dos esforços dos 'colchoneros' em inverterem o resultado, não houve mais golos até ao final da partida.

PUB

O Alavés, ainda não tinha qualquer ponto somado na presente edição da La Liga e era lanterna-vermelha, subindo agora ao 19.º e penúltimo posto.

O internacional luso João Félix cumpriu hoje o segundo jogo de castigo, depois de ter sido expulso, por acumulação de amarelos, frente ao Athletic Bilbau (0-0), na quinta ronda do campeonato.