Real Madrid faz ultimato ao PSG por Mbappé e Braga volta a ceder Pablo Santos

Depois de definido o futuro de Cristiano Ronaldo, Mbappé é, agora, o centro das atenções no futebol mundial, mas as negociações entre PSG e Real Madrid estão cada vez mais complicadas. O Braga voltou a ceder Pablo Santos e Jorge Jesus evitou abordar um possível regresso de David Luiz.

Benfica: Jota não deve entrar nas opções de Jorge Jesus para esta época e o "Record Sport" adianta, este sábado, que o atleta de 22 anos é pretendido pelo Celtic, que estará a tentar um empréstimo. Na última época, Jota jogou cedido ao Valladolid, de Espanha, onde marcou dois golos em 18 jogos. Esta época, ainda não somou qualquer minuto.

Já Jorge Jesus evitou comentar um possível regresso de David Luiz ao clube encarnado, numa altura em que o central, atualmente sem clube, tem sido associado a Benfica e Flamengo: "O caso, entre aspas, do David Luiz neste momento... É um jogador que é falado para vários clubes e só falo de jogadores que estão a trabalhar comigo. Trata-se de um jogador que trabalhou muitos anos comigo, sou muito amigo dele, mas só isso, nada mais", afirmou em conferência de imprensa.

S. C. Braga: Pablo Santos voltou a ser cedido e, desta vez, vai continuar a jogar na Liga. O central vai alinhar pelo Moreirense até ao final da época e a cedência não inclui opção de compra. Desde que chegou ao emblema minhoto, em 2018, Pablo Santos foi emprestado aos russos do Rubin Kazan e aos turcos do Hatayspor.

Udinese: O argentino Nehuen Pérez renovou contrato com o Atlético de Madrid até 2026 e vai ser emprestado aos italianos da Udinese. O defesa central, que na época 2019/20 esteve ao serviço do Famalicão também por empréstimo, onde alinhou em 26 jogos, vai continuar a evoluir fora do Atlético dos colchoneros.

Real Madrid: Os merengues já apresentaram uma proposta de 170 milhões de euros, mais dez em variáveis, ao PSG, por Mbappé, mas o negócio continua parado e, farto de esperar, o Real Madrid terá mesmo feito um ultimato para que o clube francês dê uma resposta, garantiu o "Le Parisien", uma vez que o mercado de transferências fecha na terça-feira. Já o "L´Équipe" adianta que o craque francês está cada vez mais longe de assinar pelos "blancos" e vai mesmo estar no jogo de domingo, contra o Reims, da Ligue 1.