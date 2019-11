Real Madrid goleia em Eibar e comanda liga espanhola

Hoje às 20:23 Facebook

O Real Madrid goleou este sábado por 4-0 na deslocação a Eibar e subiu provisoriamente ao comando da Liga espanhola.

Os merengues chegam aos 25 pontos, mais dois do que Real Sociedade e três do que Barcelona - sendo que os líderes têm um jogo a menos e os catalães dois neste momento.

No estádio municipal de Ipurúa o domínio foi total do Real, que, aos 28 minutos, já vencia por 3-0, passando depois a gerir a vantagem, com golos de Benzema (17), Sergio Ramos (20), de grande penalidade, e novamente Benzema (29), igualmente de penálti, tendo este sido marcado pelo francês para poder isolar-se na lista dos melhores marcadores, com nove golos.

Já na segunda parte, o jovem uruguaio Valverde marcou o seu primeiro golo pela equipa principal do Real Madrid, ele que acabou por ser uma das figuras do jogo, já que tinha feito a assistência para o primeiro golo de Benzema.