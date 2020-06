Real Madrid impõe-se ao Valência e volta a aproximar-se do líder Barcelona

JN Ontem às 23:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O Real Madrid derrotou, esta noite de quinta-feira, o Valência, do português Gonçalo Guedes, por 3-0, no estádio Alfredo di Stefano, e voltou a ficar a dois pontos do líder Barcelona, fechada que está a 29.ª jornada da Liga Espanhola.

O triunfo merengue começou a ser desenhado apenas no segundo tempo. O avançado francês Karim Benzema abriu o ativo aos 61 minutos, com Marco Asensio a fazer o 2-0 para o conjunto madrilista.

A quatro minutos do final, Benzema bisou com um grande golo, a passe de Asensio.

Com este desfecho, o Real Madrid é segundo, com 62 pontos, menos dois que o líder Barcelona, que na mesma ronda derrotou o Leganés, por 2-0.