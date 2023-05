Real Madrid paga mais de 100 milhões de euros para contratar Bellingham

JN Hoje às 14:27 Facebook

O jornal "Marca" avança que Jude Bellingham será reforço do Real Madrid a partir da próxima temporada. O médio internacional inglês deve assinar até 2029 pelos merengues.

Foi uma das principais novelas de mercado no último verão e parece ter tido um final feliz para o Real Madrid. Os merengues anteciparam-se à concorrência e asseguraram a contratação de Jude Bellingham, avança o jornal "Marca".

De acordo com a publicação espanhola, os "blancos" já terão chegado a uma plataforma de entendimento com o Borussia Dortmund e com o próprio jogador, que deve assinar até 2029 pelo clube espanhol.

A mudança do internacional inglês, de 19 anos, para o Santiago Bernabéu deverá fazer-se a troco de uma verba entre os 100 e os 120 milhões de euros.

Bellingham era um dos jogadores mais cobiçados no mercado de transferências. O Real Madrid já havia tentado a sua contratação no ano passado, mas não foi o único a tentá-lo.

Manchester City, Manchester United e Liverpool procuraram fazer voltar o médio a Inglaterra, onde despontou ao serviço do Birmingham, mas perderam a corrida para os merengues.