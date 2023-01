Real Madrid perde em Villarreal e pode deixar Barcelona isolado no topo da Liga

JN/Agências Hoje às 17:59, atualizado às 19:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O Real Madrid perdeu, este sábado, por 2-1 no estádio do Villarreal, num jogo 16.ª jornada da Liga espanhola marcado por dois penáltis no espaço de três minutos, e pode deixar escapar o Barcelona na liderança.

Após um nulo ao intervalo, o Villarreal inaugurou o marcador aos 47 minutos, por intermédio de Yeremy Pino, após assistência de Gerard Moreno, que estabeleceu o 2-1 final aos 63, através de uma grande penalidade, pouco depois de o francês Karim Benzema ter empatado, aos 60, da mesma forma.

O campeão espanhol manteve-se no segundo lugar, com os mesmos pontos do Barcelona, mas pode ver o rival catalão isolar-se no comando, caso pontue no domingo no estádio do Atlético de Madrid, quarto colocado, que foi igualado pelo Villarreal, quinto classificado.

PUB

Um passe errado do francês Ferland Mendy esteve na origem do golo inaugural da equipa anfitriã, mas o Real Madrid conseguiu restabelecer o empate, graças ao oitavo tento de Benzema na prova, na sequência de uma mão na área, tão desnecessária quanto involuntária de Foyth.

A equipa da capital espanhola conheceu o reverso da medalha pouco depois, quando o austríaco Alaba escorregou no interior da sua área, colocou a mão no chão para se apoiar e, ao levantá-la, viu a bola embater-lhe no braço e o árbitro assinalar castigo máximo, concretizado por Gerard Moreno.

O Villarreal poderia ter aumentado a vantagem no último lance do encontro, quando o guarda-redes belga Thibaut Courtois subiu à área dos anfitriões na sequência de um pontapé de canto, mas o neerlandês Danjuma atirou ao lado, com a baliza deserta, na sequência do rápido contra-ataque.