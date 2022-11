Real Madrid perde invencibilidade e cede liderança ao Barcelona

JN Hoje às 22:38 Facebook

A derrota no estádio do Rayo Vallecano, por 3-2, a primeira da temporada, deixa o Real Madrid na segunda posição da Liga espanhola, atrás do Barcelona.

No jogo que encerrou a 13.ª jornada da Liga espanhola, o Real Madrid perdeu no dérbi madrileno com o Rayo Vallecano, por 3-2, somando o primeiro desaire no campeonato.

O Rayo adiantou-se no marcador por intermédio de Comesana, no minuto 5, mas viu os madrilenos darem a volta entre os minutos 37 e 41, com golos de Modric, de penálti, e Eder Militão.

No entanto, Garcia repôs a igualdade em cima do intervalo, tendo Oscar Trejo, a meio do segundo tempo, também de grande penalidade, carimbado o triunfo do Rayo Vallecano.

O resultado deixa o Real Madrid na segunda posição, a dois pontos de distância do líder, Barcelona, que soma 34 pontos. O Rayo Vallecano é 8.º, com 21 pontos.