Real Madrid poderá contratar Erling Haaland em 2024

O antigo defesa do Real Madrid, Fernando Sanz, revelou, num programa televisivo, que Erling Haaland tem uma cláusula para deixar o Manchester City no fim do segundo ano de contrato e que os "merengues" terão "condições benéficas" para o contratar.

Ainda agora chegou a Manchester e não param de lhe apontar Madrid como destino final. Erling Haaland está a viver um início de temporada de sonho em Inglaterra, com 17 golos em 11 jogos, mas de Espanha ecoam rumores de que\, daqui a dois anos, o goleador norueguês mudar-se-á para o Real Madrid.

Segundo Fernando Sanz, que jogou pelos "merengues" na década de 1990 e chegou a ser presidente do Málaga, "há uma cláusula de saída para Haaland no final do seu segundo ano de contrato com o Manchester City, e o curioso é que tem condições muito benéficas para rumar a Madrid".

"O Real paga o que for preciso e leva Haaland sem ter de falar com o Manchester City", acrescentou o dirigente, no programa televisivo "El Chiringuito".

Aos 22 anos, Erling Haaland vive um momento de forma impressionante. Só na Premier League, leva 14 golos em oito jogos, tendo completado um "hat-trick" nos últimos três encontros disputados na casa do Manchester City.

O ponta de lança norueguês foi contratado pelos "citizens", no último verão, ao Borussia Dortmund, a troco de 60 milhões de euros. O contrato é válido até 2027, sendo que o sítio "Transfermarkt" o avalia em 150 milhões de euros.