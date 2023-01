Real Madrid quer que presidente da Federação francesa se retrate sobre Zidane

JN Hoje às 10:15 Facebook

Twitter

Partilhar

As declarações do presidente da Federação Francesa de Futebol, Nöel Le Graët, sobre Zinedine Zidane continuam sob escrutínio, com o Real Madrid a pedir uma "retratação imediata" ao dirigente.

Reagindo à renovação de Didier Deschamps até 2026 como selecionador francês, Nöel Le Graët admitiu que "Zinedine Zidane esteve sempre no radar" para poder assumir o cargo, mas defendeu o atual treinador, que conduziu a seleção gaulesa à final do último Mundial, perdida para a Argentina. "Quem pode criticar seriamente Deschamps? Ninguém", atirou.

Só que o dirigente não se ficou por aqui. Questionado sobre a possibilidade de Zidane poder assumir a seleção do Brasil, Le Graët disse não estar preocupado com a questão: "Pode ir para onde quiser. Se ele me tivesse tentado contactar nem sequer teria atendido o telefone. Façam um programa especial para ele encontrar um clube ou uma seleção", disse.

PUB

As reações à posição de Nöel Le Graët não tardaram. O internacional francês Kylian Mbappé, melhor marcador do último Mundial, recorreu às redes sociais para defender que "não se pode desrespeitar uma lenda desta forma".

Mais contundente foi a reação do Real Madrid, clube onde Zidane brilhou tanto como jogador, como treinador, tendo conduzido os "merengues" à conquista de três Ligas dos Campeões, entre outros títulos.

Em comunicado, o Real "lamenta as infelizes declarações do presidente da Federação Francesa de Futebol", considerando-as "impróprias para quem ocupa esse cargo".

"Essas palavras são uma falta de respeito para com uma das figuras mais admiradas pelos adeptos de futebol de todo o mundo e o nosso clube espera uma retificação imediata. Zinedine Zidane, campeão mundial e europeu defendendo a camisola do seu país, entre tantos outros títulos, representa os valores do desporto e tem demonstrado isso ao longo do seu percurso profissional como jogador e como treinador", acrescentou o clube madrileno.

O campeão europeu e espanhol condenou ainda as posições de Nöel Le Graët sobre Karim Benzema, "atual Bola de Ouro, vencedor da Liga das Nações com a França, em 2021, e vencedor de cinco Ligas dos Campeões, entre muitos outros títulos".