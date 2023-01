Real Madrid reacende interesse em Porro

Rui Farinha Ontem às 23:00 Facebook

Clube espanhol junta-se ao Tottenham na corrida pelo jogador que marca e faz décima assistência da época.

Aparentemente indiferente às notícias do mercado, que apontam a firme intenção do Tottenham em contratar Pedro Porro, o espanhol viu reacender o interesse do Real Madrid após a vitória leonina sobre o Vizela. O jornal espanhol AS volta a associá-lo ao clube merengue que há muito o segue e tem-no referenciado como uma aposta de qualidade para o lado direito da defesa. Mas o Sporting só pretende transferi-lo mediante o pagamento da cláusula de rescisão, cifrada em 45 milhões de euros. À custa disso, a SAD já rejeitou, pelo menos, duas propostas do Tottenham, outro dos interessados em Porro.

O lateral espanhol marcou o golo da vitória frente ao Vizela e pertenceu-lhe também o passe para o primeiro golo, assinado por Pedro Gonçalves. A atravessar provavelmente o melhor momento da carreira, conta com três golos e 10 assistências nesta temporada, de longe o seu melhor registo de leão ao peito. Em 2020/21, assistiu por quatro vezes e, na época seguinte, em seis. Porro entrou assim para o "top ten" dos defesas que marcaram mais golos do Sporting. Numa lista liderada por Morais, um símbolo na década de 1960, com 69, o espanhol já contabiliza 13. Diante do Vizela, o golo de penálti assegurou a conquista da vitória, sendo que a última vez em que os seus golos foram sinónimo de pontos aconteceu em setembro de 2021, em duelos consecutivos frente ao Estoril (1-0) e Marítimo (1-0).