Real Madrid regressa a bom nível e não deixa fugir o Barcelona

Depois da vitória do Barcelona, que permitiu a equipa de Lionel Messi alargar para cinco pontos a vantagem para o Real Madrid, a equipa da capital espanhola regressou, este domingo, em grande nível frente ao Eibar (3-1), e voltou a colocar a diferença nos dois pontos.

O Real Madrid assinalou o regresso à competição com uma vitória tranquila frente ao Eibar (4-0) num jogo histórico. Com o Santiago Bernabéu em obras, o encontro foi disputado no estádio Alfredo Di Stéfano, e ficou marcado pelo jogo 200 de Zinedine Zidane, que agora apenas está atrás dos históricos Miguel Muñoz e Vicente del Bosque entre os treinadores com mais jogos à frente dos Blancos.

Num jogo em que os portugueses Rafa Soares e Paulo Oliveira alinharam pelo Eibar, Toni Kroos, Sergio Ramos e Marcelo fizeram os golos que garantiram o triunfo do Real Madrid, enquanto Pedro Bigas, já na segunda parte, marcou para o Eibar.

Com este triunfo, o Real Madrid chega a 59 pontos e fica a dois do Barcelona, líder da competição com 61., quando ainda faltam disputar dez partidas para o fim da temporada 2019/20.