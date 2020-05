Real Madrid regressa aos treinos e já conta com Eden Hazard

JN/Agências Hoje às 17:47 Facebook

O Real Madrid regressou, esta segunda-feira, aos treinos, quase dois meses após a suspensão do campeonato e dos trabalhos devido à pandemia da covid-19, numa sessão que teve um máximo de seis futebolistas em cada relvado.

"Divididos em dois grupos e por diferentes relvados, os jogadores do Real Madrid efetuaram os primeiros exercícios, com e sem bola", indicou o clube espanhol, que neste regresso voltou a contar com o avançado belga Eden Hazard, que tinha sido operado ao tornozelo direito.

Além dos 'merengues', regressaram também aos treinos Rayo Vallecano, Alavés, Celta de Vigo, Valladolid e Espanyol, depois de o bicampeão Barcelona e o Atlético de Madrid, equipas em que alinham os portugueses Nelson Semedo e João Félix, respetivamente, já o terem feito.

A Liga espanhola foi suspensa devido à pandemia de covid-19 após a 27.ª jornada, de um total de 38, disputada entre 6 e 8 de março, num momento em que o Barcelona liderava o campeonato, com mais dois pontos do que o Real Madrid e 11 do que o Sevilha.

A Espanha ensaia um regresso da Liga de futebol, ainda sem data marcada, bem como Itália e Inglaterra, que estudam cenários, enquanto a Alemanha terá o regresso da Bundesliga no sábado, em contraponto aos Países Baixos e França, que cancelaram as competições.

Portugal tem como cenário um recomeço da Liga a partir de 30 de maio, sob condições definidas pela Direção-Geral da Saúde, após reuniões de trabalho com a Federação Portuguesa de Futebol e Liga.

A Espanha é o país europeu, e segundo no mundo, que registou mais casos de pessoas infetadas (mais de 227 mil casos) com o novo coronavírus, tendo ainda 26.744 vítimas mortais.