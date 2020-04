Ricardo Rocha Cruz Hoje às 11:55 Facebook

O Real Madrid publicou um vídeo onde mostra como irá ficar o Santiago Bernabéu depois de concluídas as obras de remodelação.

Estádio com possibilidade de cobertura total, uma parte exterior em tons prateados e um desenho futurista. É assim, com traços modernos, que o Santiago Bernabéu se vai apresentar aos adeptos quando estiverem concluídas as obras de remodelação.

"Por mais momentos inesquecíveis em casa. O Santiago Bernabéu do futuro", escreveu o clube, na rede social Twitter.