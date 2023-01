Real Madrid segue Enzo Fernández

Rui Farinha Hoje às 20:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Merengues atentos a Portugal: além de Porro, médio do Benfica chama também à atenção.

Além do interesse em Pedro Porro, do Sporting, o Real Madrid está também muito atento a Enzo Fernández, cuja prestação frente ao Santa Clara foi seguida atentamente pelos responsáveis merengues. Com duas assistências e uma exibição de encher o olho, o médio argentino, salienta o jornal espanhol AS, desperta o interesse de muitos tubarões europeus, prevendo-se um leilão pelo futebolista, de 22 anos, no próximo verão.

O Chelsea esteve muito interessado, chegou a acordo com o futebolista, mas não com o Benfica, que exigiu 120 milhões de euros pelo passe, o valor da cláusula de rescisão. O clube inglês terá recuado, entretanto, na intenção de contratar Enzo Fernández, mas promete voltar à carga, no fim do campeonato. O Barcelona é outro emblema que corre pelo jogador que se sagrou campeão do Mundo pela Argentina, no Catar.