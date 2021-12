Real Madrid teme surto de covid

Hoje às 12:27 Facebook

Após as infeções de Marcelo e Modric, que se seguem a dois casos positivos no plantel de basquetebol, o clube espanhol adiou o treino desta quinta-feira da equipa de futebol

O agravamento da pandemia na Europa está a ter consequências no futebol e os surtos de covid-19 em equipas sucedem-se a um ritmo preocupante. Segundo a imprensa espanhola, o Real Madrid acaba de acender os alarmes no Centro de Treinos de Valdebebas, adiando o treino matinal para a tarde, a fim de testar todos os jogadores, para além de fechar as instalações a todos as pessoas exteriores ao clube.

Recorde-se que, há dois dias, o emblema de Madrid já tinha tornado públicos os casos positivos do brasileiro Marcelo e do croata Modric, que se seguem a duas outras infeções na equipa de basquetebol, dos jogadores Thomas Heurtel e Pablo Laso.

Em Inglaterra, os surtos de covid no Manchester United e no Watford já levaram ao adiamento de jogos da Premier League que estavam previstos para os últimos dias. A equipa de Old Trafford solicitou a remarcação da partida de terça-feira com o Brentford e foi atendida pela liga inglesa, o mesmo acontecendo ao jogo de quarta-feira entre o Burnley e o Watford.

Em Portugal, depois da polémica realização do B SAD-Benfica, no passado dia 27 de novembro, que a equipa azul iniciou com apenas nove jogadores, incluindo dois guarda-redes, devido a uma série de infeções no clube, foram adiados os jogos Vizela-B SAD e Moreirense-Tondela. O clube tondelense também já teve de lidar com um surto de covid no plantel.

NBA com jogos adiados

Nos Estados Unidos, as competições profissionais de diversas modalidades também já estão a ser afetadas e, na NBA, foram adiadas duas partidas dos Chicago Bulls, diante dos Detroit Pistons e dos Toronto Raptors, pois os "touros" não têm jogadores suficientes para ir a jogo.

Para além dos Bulls, também os Brooklyn Nets já anunciaram um surto na equipa, tendo defrontado e ganho aos Raptors, na madrugada de quarta-feira, com apenas sete atletas disponíveis, o mínimo exigido pela liga norte-americana de basquetebol para a realização de um jogo.

Na NFL, liga de futebol americano, ainda não se avançou para o adiamento de jogos, mas nos últimos dias foram anunciados mais 70 casos positivos nas diversas equipas, com uma série de ausências já confirmadas para a jornada deste fim de semana.