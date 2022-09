Real Madrid vai avançar por João Cancelo no próximo verão

JN Hoje às 11:05 Facebook

O diário desportivo espanhol "As" avança, esta quinta-feira, que o Real Madrid está interessado no lateral direito português João Cancelo e que pondera fazer uma proposta entre os 40 e os 50 milhões de euros pelo jogador do Manchester City no final de 2022/23.

Segundo a publicação, Cancelo está no radar merengue desde que jogou no Valência, entre 2014 e 2018, e Carlo Ancelotti aprecia a polivalência do internacional luso, que também pode jogar no flanco esquerdo.

João Cancelo já saberá do interesse do Real Madrid e veria com bons olhos uma possível transferência para a capital espanhola, restando saber se o Manchester City estará disponível para negociar o atleta, que tem contrato até 2027 e está avaliado pelo site especializado Transfermarkt em 65 milhões de euros.

Operação Haaland arranca em 2024

O jornal madrileno avança, ainda, que o Real Madrid continua a fazer contas à vida para contratar Erling Haaland. O goleador norueguês chegou a visitar a cidade desportiva do Real Madrid enquanto ainda era jogador do Borussia Dortmund, mas a transferência não se realizou já que o ponta de lança não queria ser concorrência para Karim Benzema.

Agora, o campeão europeu em título aponta baterias para avançar com o negócio no verão de 2024, data até à qual Haaland tem uma cláusula de rescisão de 180 milhões de euros, valor que o Real Madrid considera adequado a um dos mais eficazes avançados do futebol moderno.