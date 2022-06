Real Madrid vai realizar cerimónia de despedida ao "capitão" Marcelo

JN/Agências Hoje às 14:47 Facebook

O Real Madrid vai realizar na segunda-feira uma cerimónia de despedida do defesa brasileiro Marcelo, que deixa o clube campeão espanhol e europeu de futebol ao fim de mais de 15 anos e 25 títulos com a camisola "merengue".

"O Real Madrid vai realizar na segunda-feira um ato institucional de homenagem e despedida do nosso capitão Marcelo, que vai contar com a presença do presidente Florentino Pérez", refere o clube em comunicado.

O internacional brasileiro, que se estreou pelo Real Madrid em janeiro de 2007, proveniente do Fluminense, vai deixar o clube com 25 títulos conquistados, sendo o futebolista com mais troféus ao serviço do clube.

Marcelo conseguiu conquistar cinco Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de clubes, três Supertaças Europeias, seis campeonatos, duas Taças do Rei e cinco Supertaças de Espanha.

O brasileiro, que termina contrato com o Real Madrid, foi um titular da equipa espanhola durante a maioria do percurso no clube, mas perdeu espaço nas últimas épocas.

Em 2021/22, o lateral foi opção em 18 jogos nas diferentes competições, efetuando duas assistências.