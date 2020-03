Real Madrid vence Barcelona com a benção de Cristiano Ronaldo

Nuno Barbosa Hoje às 22:21 Facebook

Com Cristiano Ronaldo a assistir num camarote do Santiago Bernabéu, o Real Madrid venceu o Barcelona, por 2-0, este domingo, e isolou-se no topo da tabela classificativa do campeonato espanhol.

Ponto final no "El Clásico" com a certeza de que o apoio de Cristiano Ronaldo deu sorte à antiga equipa, aquela que representou durante nove temporadas consecutivas antes de se transferir para a Juventus, em 2018. O Real Madrid venceu o eterno rival Barcelona, por 2-0, com golos de Vinícius (71 minutos) e Mariano Díaz (90+2).

Depois de uma primeira parte sem golos, o jovem avançado brasileiro, de apenas 19 anos, deu vantagem ao Real Madrid e celebrou como Cristiano Ronaldo, em jeito de dedicatória ao craque português.

O golo que consumou o triunfo merengue surgiu já nos descontos, por Mariano Díaz que tinha entrado um minuto antes para o lugar de Benzema. E também aqui há uma ligação a CR7, pois foi este avançado da República Dominicana que, na época passada, herdou a camisola número sete do capitão da seleção portuguesa.

Com este triunfo, o Real Madrid soma agora 56 pontos, mais um do que o Barcelona, que segue no segundo posto do campeonato espanhol.