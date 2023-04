Real Madrid vence Celta de Carlos Carvalhal e segura o segundo lugar

JN/Agências Ontem às 23:33 Facebook

O Real Madrid venceu, este sábado, o Celta de Vigo, do treinador português Carlos Carvalhal, por 2-0, reduzindo, provisoriamente, para oito os pontos de diferença para o líder Barcelona, que domingo recebe o Atlético de Madrid.

Marco Asensio, aos 42 minutos, e o ex-portista Éder Militão, aos 48, fizeram os golos dos "merengues", que a meio da semana se apuraram para as meias-finais da Liga dos Campeões, cujo título defendem.

O Barcelona, que vem de dois empates a zero e vai defrontar os "colchoneros", lidera com 73 pontos, seguido do Real Madrid com 65 e do Atlético de Madrid com 60.

O guarda-redes Rui Silva e o médio William Carvalho não conseguiram evitar a derrota do Betis, por 3-2, no recinto do Osasuna, mais um contratempo nas suas aspirações de disputar a Liga dos Campeões, em fase de queda competitiva.

O avançado croata Ante Budimir colocou os anfitriões na liderança com golos aos seis e 11 minutos, antes de Juan Miranda reduzir aos 16: Jon Moncavola fez, aos 41, o 3-1 com que chegou o intervalo, de pouco valendo o tento de Guido Rodríguez aos 70, insuficiente para os andaluzes resgatarem qualquer ponto.

O Betis, que perdeu três dos últimos quatro encontros, é quinto, com 48 pontos, agora a seis da Real Sociedad, em posição Champions, que bateu o Rayo Vallecano por 2-1, consumando a reviravolta no resultado com um autogolo do defesa francês Florian Lejeune, aos 81.

Na próxima ronda, o Betis recebe a Real Sociedad.

O Almeria de Samuel Costa perdeu, em casa, 2-1 com o Athletic Bilbau, estando dois pontos acima da linha de água, enquanto os bascos são sétimos a um ponto de um lugar na Liga Conferência Europa.

O Valladolid venceu o Girona por 1-0 e tem uma almoçada de sete pontos em relação à zona de despromoção.