Real Madrid vence e distancia-se na liderança

O Real Madrid aumentou, esta quinta-feira, para quatro pontos a vantagem para o segundo classificado Barcelona, ao vencer o Getafe, por 1-0, em jogo da 33.ª jornada da Liga Espanhola.

Um golo do central espanhol Sérgio Ramos, de penálti, aos 79 minutos, garantiu aos merengues o triunfo caseiro sobre adversário dos arredores de Madrid.

Com este triunfo e face ao empate dos catalães (2-2) ante o Atlético de Madrid, o Real conseguiu distanciar-se no primeiro lugar quando faltam cinco jornadas para o final do campeonato.