Real Madrid vence em casa do Osasuna com golos na parte final

O Real Madrid salvou-se, este sábado, na visita ao Osasuna (2-0), em jogo da Liga espanhola, num encontro desbloqueado apenas na parte final, com golos de Fede Valverde e Asensio.

O treinador italiano Carlo Ancelotti sorriu ao primeiro golo, aos 78 minutos, e depois respirou de alívio, num jogo que os "merengues", sem Karim Benzema, lesionado, acabaram por fechar nos descontos, aos 90+2.

Uma perda de pontos iria comprometer mais a candidatura ao título, quando os madridistas tiveram alguns desempenhos aquém do expectável e estão a cinco pontos do rival Barcelona, que no domingo defronta o Cádiz.

Antes, também em jogos da 22.ª jornada, o Bétis, com William Carvalho a titular, aproximou-se do quarto lugar de Champions, a um ponto do Atlético Madrid, que tem menos um jogo e no domingo recebe o Athletic Bilbau.

O Bétis recebeu e venceu o Valladolid (14.º), com Canales a assistir Juanmi no 1-0 e a marcar de grande penalidade o 2-1, já depois de Larin ter reduzido para os visitantes, com golos todos na primeira parte.

Perto da zona europeia está o Maiorca, em oitavo e a dois pontos do sexto lugar, que ultrapassou o Villarreal (4-2), num jogo em que o submarino amarelo ficou cedo reduzido a 10 jogadores, por expulsão de Trigueros, aos 21.

Foi o tónico necessário à supremacia maiorquina, que construiu o resultado com golos de Kadewere (20), Daniel Rodriguez (45 e 56) e Muriqi (63), com o Villarreal, que chegou a empatar a 2-2, a marcar por Morales (43) e Chukwueze (50).