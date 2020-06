Real Madrid vence Maiorca e volta à liderança

JN Hoje às 00:29 Facebook

O Real Madrid está de regresso à liderança repartida da Liga espanhola, depois de vencer, em casa, o Maiorca, por 2-0, em jogo da 31.ª jornada.

Depois do triunfo do Barcelona na véspera, os merengues estavam obrigados a vencer para recuperarem o primeiro lugar e não desperdiçaram a oportunidade de voltarem a colar-se aos catalães no topo da classificação, com os mesmos 68 pontos, embora com vantagem no confronto direto.

Vinícuis Júnior abriu para os da casa ainda no primeiro tempo (19 minutos), com Sérgio Ramos a aumentar aos 56.

Nos outros encontros, Osasuna e Celta de Vigo derrotaram, por 1-0, o Alavés e Real Sociedad, respetivamente.