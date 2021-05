Real Madrid vence Osasuna e mantém pressão sobre líder Atlético

JN/Agências Hoje às 23:20 Facebook

O Real Madrid recebeu e venceu (2-0), este sábado, o Osasuna com golos dos ex-portistas Éder Militão e Casemiro já na segunda parte, ficando a dois pontos do líder Atlético de Madrid, que também ganhou nesta 34.ª jornada.

O central brasileiro Éder Militão inaugurou o marcador de cabeça aos 76 minutos, após assistência de Isco, e o compatriota Casemiro selou o resultado quatro minutos depois, após passe de Benzema.

O Real Madrid soma agora 74 pontos, menos dois do que o rival Atlético de Madrid, que venceu hoje por 1-0 no terreno do Elche.

Depois de na semana passada ter perdido na visita ao Athletic Bilbau, a equipa de Simeone regressou aos triunfos com um golo de Marcos Llorente, aos 23 minutos, já depois de ter visto o videoárbitro ditar, aos 16, a anulação de um golo por fora de jogo de Luis Suárez.

No terreno do Elche, que segue em zona de despromoção, o português João Félix entrou em campo aos 56 minutos para o lugar de Thomas Lemar e ainda viu a equipa da casa desperdiçar uma grande penalidade aos 90+1, com Fidel a atirar ao poste.

O Atlético de Madrid, que na próxima semana visita o Barcelona, soma 76 pontos, mais cinco do que os catalães, que no domingo se deslocam ao terreno do Valência, e mais dois do que o Real Madrid.

O Eibar, lanterna-vermelha, pôs fim a uma série de cinco derrotas consecutivas e venceu em casa o Alavés com um 'hat-trick' de Kike, que marcou aos três, 50 e 59 minutos, num jogo em que Paulo Oliveira foi titular, e Rafa entrou em campo aos 54 minutos, a tempo de fazer o passe para o último tento.

Já o Huesca derrotou a Real Sociedad por 1-0, beneficiando de um autogolo do basco Aritz Elustondo aos 87 minutos, conquistando três preciosos pontos que lhe permitem ascender ao 17.º posto da La Liga, abandonando, ainda que provisoriamente, os lugares de despromoção.

Por seu turno, a Real Sociedad, mantém o quinto lugar, que dá acesso à Liga Europa, mas pode ver o Bétis, de William Carvalho, igualar a sua pontuação, caso vença no domingo o Valladolid.