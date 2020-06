Real Madrid vence Real Sociedade e assume comando em parceria com Barcelona

JN Ontem às 23:44 Facebook

O Real Madrid colou-se ao Barcelona na liderança da Liga espanhola ao vencer no recinto da Real Sociedad, por 2-1, na 30.ª jornada.

Os merengues adiantaram-se no marcador com um penálti de Sérgio Ramos aos 50 minutos. Pouco depois, os locais tiveram a oportunidade de igualar, mas Adnan Januzaj falhou uma grande penalidade (68 minutos).

Quem não desperdiçou foi Karim Benzema para fazer o 2-0, apenas dois minutos depois. A formação de San Sebastian reduziu a desvantagem, por Mikel Merino já perto do final.

Com este triunfo, o Real Madrid ascendeu ao primeiro lugar, com os mesmos 65 pontos do Barcelona, mas com vantagem no confronto direto (empatou na Catalunha e venceu no Santiago Bernabéu por 2-0).