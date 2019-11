Real Sociedad empata em casa e sobe ao primeiro lugar

JN Hoje às 23:07 Facebook

O Leganés, no primeiro jogo comandado pelo mexicano Javier Aguirre, impôs um empate (1-1) à Real Sociedad, em San Sebastián, o que não impediu os bascos de se isolarem, à condição, na frente do campeonato espanhol.

Merino adiantou a Real Sociedad, aos 63 minutos, de cabeça, após um canto executado por Januzaj, mas o Leganés, último do campeonato, surpreendeu o favoritismo da equipa da casa, empatando aos 77, por El Nesyri, também de cabeça.

O português Kévin Rodrigues, emprestado pela Real Sociedad ao Leganés, foi expulso aos 90+7 minutos, por segundo cartão amarelo.

Com este resultado, no arranque da 13.ª jornada, a Real Sociedad chega aos 23 pontos, mais um que do que F. C. Barcelona e Real Madrid, que jogam no domingo, respetivamente com Celta Vigo (em casa) e Eibar (fora).

Mesmo com a conquista deste ponto, o Leganés não larga a "lanterna vermelha", com seis pontos, a dois do Espanyol.