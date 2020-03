Real Sociedad vence Mirandés e garante lugar na final da Taça do Rei

Ontem às 23:09 Facebook

A Real Sociedad apurou-se, esta quarta-feira, para a final da Taça do Rei em futebol, ao vencer por 1-0 no terreno do Mirandés, equipa da II Liga, em jogo da segunda mão das meias-finais.

Um golo de Oyarzabal à beira do intervalo, aos 41 minutos, de penálti, praticamente deitou por terra as aspirações do Mirandés, que, na primeira mão, em San Sebastián, trouxera um resultado - derrota por 2-1 - que deixara a eliminatória totalmente em aberto.

Não obstante a eliminação, o Mirandés fez uma carreira notável na Taça do Rei, ao chegar às meias-finais depois de eliminar três equipas da I Liga: Celta de Vigo, Valência e Sevilha.

A outra meia-final da prova disputa-se na quinta-feira, com o Granada a receber o Athletic Bilbau depois de ter perdido no País Basco por 1-0, e irá definir qual das duas equipas irá defrontar a Real Sociedad na final.