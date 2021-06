Rebecca Welch faz história na arbitragem inglesa

JN/Agências Hoje às 18:08 Facebook

A árbitra é a primeira mulher a poder apitar jogos da segunda e da terceira divisões do futebol masculino inglês. Em março já havia dirigido um jogo do quarto escalão.

A árbitra Rebecca Welch é a primeira mulher a integrar o "Grupo Nacional" de árbitros de futebol em Inglaterra, encarregue pelas arbitragens dos jogos da segunda e terceira divisão masculinas, ambos escalões profissionais.

No site oficial, a Liga Inglesa (EFL) salienta que "a promoção de Rebecca Welch faz dela a primeira árbitra apontada para a lista do 'Grupo Nacional' do quadro profissional masculino".

A 30 de março deste ano, árbitra Rebecca Welch tornou-se a primeira mulher nomeada para um jogo de futebol das ligas profissionais inglesas, depois de ser escolhida para apitar o encontro Harrogate Town-Port Vale.

Em fevereiro de 2010, Amy Fearn tornou-se a primeira mulher a dirigir uma partida de futebol masculino, quando apitou os últimos 20 minutos do jogo entre o Coventry City e o Nottingham Forest, da segunda liga inglesa, devido a uma lesão do árbitro principal.