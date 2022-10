Rebordosa vence com golaço a 60 metros da baliza: veja o vídeo

O Rebordosa lidera a Série B do Campeonato de Portugal e este domingo Luís Gonçalves, médio de 30 anos, marcou um autêntico golaço a 60 metros da baliza.

Ao intervalo, o Rebordosa empatava a zero contra o Castro Daire e a equipa de Paredes precisava de algo mais para ganhar o jogo. O treinador Arlindo Gomes colocou Luís Gonçalves, de 30 anos, em campo e o médio não desiludiu. Aos 47 minutos, deixou o Rebordosa a vencer mas o segundo golo foi uma autêntica obra de arte. Aproveitou o posicionamento adiantado do guarda-redes adversário para marcar um golo a 60 metros da baliza e dar a vitória à equipa por 2-0.

"Vi o guarda-redes mal posicionado e decidi rematar. Correu bem! Já é o terceiro golo que marco antes do meio-campo, é algo que não se treina, apenas surge um momento de inspiração e de observação do posicionamento do guarda-redes", disse Luís Gonçalves, ao JN. No passado, o médio já representou o Salgueiros, Aliados Lordelo, Oliveira do Douro e Freamunde até chegar ao Rebordosa em 2020/21.

Presente na partida, esteve o secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Correia.