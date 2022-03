Recado de Sérgio Conceição: "Os miúdos ficam fragilizados com uma dura"

JN Hoje às 18:10 Facebook

Para o treinador do F. C. Porto, os jovens de hoje têm "mais talento e mais qualidade do que antigamente", mas mais dificuldades para lidar com a exigência.

Sérgio Conceição considera que os jovens jogadores precisam de "melhorar no foco e na exigência".

Esta terça-feira, no Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), o treinador portista usou o exemplo de Pepe para explicar as diferenças mais significativas entre os jogadores mais velhos e os mais novos

"Temos jogadores da formação com muita qualidade mas está-se a perder alguns valores importantes. No que é a formação, temos muito a melhorar no foco, na exigência que têm que ter os miúdos. Parece que os miúdos ficam super-afetados com isso. Tenho um animal competitivo como o Pepe e depois apanho três ou quatro miúdos que ficam fragilizados porque o mister deu uma dura", referiu Conceição, acrescentando que essa exigência é fundamental num clube como o F. C. Porto.

"Tem a ver com a dificuldade de incutir nesta malta a exigência do F. C. Porto, que luta a cada três dias por ganhar jogos, que depois no final podem ser transformados em títulos", acrescentou.

Neste sentido, Sérgio Conceição diz que o trabalho de campo não é o mais difícil para um treinador. "Difícil é manter toda a malta motivada e passar valores que não são fáceis nesta geração. Há muitas coisas positivas na nova geração, mas também dificuldade em perceber que um momento do treino pode ser decisivo no jogo. Todos os momentos devem ser vividos com uma intensidade grande", disse.

O técnico defende que "há coisas positivas e menos positivas" e destaca: "São jogadores que percebem o jogo de forma muito mais rápida, em termos de talento e qualidade há muito mais hoje do que antigamente. Têm a qualidade de perceber diversas variantes do jogo", salientou.

Para Sérgio Conceição abordou outros temas relacionados com a vida de treinador e o dia-a-dia, dando especial ênfase à liderança. "Não vou mudar a base da minha liderança perante um determinado grupo. São convicções que acho necessárias para liderar aquela gente. Há várias formas de ajudar os atletas, é diferente de há 15 ou 20 anos, mas somos fiéis à nossa forma de estar", vincou o treinador do F. C. Porto.