Recebeu ameaças de morte por falhar um... passe

Zinchenko, jogador do Manchester City, cometeu um erro que originou um dos golos da Alemanha e denunciou mensagens de ódio e ameaças nas redes sociais.

Um passe falhado no meio-campo ofensivo. Foi o "pecado" de Zinchenko, no último jogo da Ucrânia, que levou a que as redes sociais se enchessem de mensagens de ódio contra ele e contra a sua família.

O erro, que provocou um dos golos da vitória da Alemanha sobre a seleção ucraniana, despoletou uma corrente de ódio e de bullying nas redes sociais do jogador do Manchester City, denunciadas esta segunda-feira pelo próprio.

"Estou a ler toda a porcaria que escreveram dirigido a mim e à minha família depois do jogo. Felizmente ou infelizmente, já não é permitido cometer erros no meio-campo contrário. Insisto: por perder a bola no meio-campo adversário, as pessoas desejam que eu e a minha família morram, fazendo-me sentir culpado pela derrota. Lamentavelmente não temos muitos adeptos dignos", escreveu o colega de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva.

Devido a este episódio, Zinchenko tornou os seus perfis privados.