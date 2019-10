Receitas do jogo do Feirense vão para animais sem dono

Rui Almeida Santos Hoje às 11:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O clube doa parte da receita do jogo deste sábado com o Mafra à Aanifeira, instituição que acolhe animais abandonados.

Assim que cruzaram a porta da Aanifeira, a associação dos amigos dos animais de Santa Maria da Feira, Guilherme Ramos, Caio e Edson Farias ganharam um brilho especial nos olhos, que os acompanhou ao longo da tarde. Primeiro foram os cães, depois os gatos, todos como que magnetizados pela simpatia dos atletas do Feirense, clube que irá oferecer parte da receita do jogo deste sábado com o Mafra, da sétima jornada da LigaPro, àquela instituição. "Eles foram espetaculares. São mesmo amantes de animais", elogia Patrícia Andrade, presidente de uma associação que está lotada, acolhendo cerca de 220 cães e 80 gatos.

Gui admite que "não é fácil ver tantos animais juntos no mesmo sítio", mas elogia o trabalho da Aanifeira, que "tem as coisas bem organizadas com os recursos de que dispõe". O jovem, de 22 anos, distribuiu carícias pelos animais e ficou com vontade de apadrinhar um cão: "Damos uma ajuda financeira e podemos ter uma relação mais próxima com ele", explica.

Garantir as melhores condições aos animais abandonados é uma luta diária, feita de sacrifícios, para a qual toda a ajuda é bem-vinda. "É muito importante para o Feirense ter estas iniciativas, porque a dimensão do clube permite-lhe chegar a mais pessoas", salienta Gui. Patrícia Andrade espera ver o estádio "bem composto", ela que acredita que "o facto de parte da receita reverter para os animais vai cativar muita gente".

O Feirense demonstra que continua atento a causas sociais. No último ano, desenvolveu ações solidárias de apoio a instituições locais como a CerciFeira, os Bombeiros da Feira, o Hospital São Sebastião e a delegação de Sanguedo da Cruz Vermelha. Para além destas, promoveu uma recolha de alimentos que foram enviados para Moçambique, aquando da passagem do ciclone Idai.

Continuar a melhorar a caminho do topo

A avaliar pela química criada entre Gui, Caio e Edson Farias e os cães e gatos albergados pela Aanifeira, o Feirense contará, mesmo que à distância, com o apoio especial dos caninos e felinos no jogo deste sábado frente ao Mafra (17.15 horas). Será o primeiro de três duelos consecutivos em casa, "na fortaleza" do Marcolino Castro, como o vê Gui, que espera "três bons resultados para subir na tabela e chegar aos lugares cimeiros".

"O nosso principal objetivo é subir de divisão", atira o defesa, que vê na equipa, criada quase de raiz, "uma evolução constante", que os últimos resultados comprovam. "A tendência é melhorar", numa LigaPro "muito competitiva", em que "todos os jogos são complicados", completa o central.